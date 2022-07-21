“الصحة” تعلن فتح باب القبول لبرنامج “مساعد طبيب أسنان”.. رابط وشروط التقديم

محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت وزارة الصحة، بالتعاون مع الأكاديمية الصحية بالهيئة السعودية للتخصصات الصحية، فتح بوابة القبول والتسجيل لبرنامج «مساعد طبيب أسنان» وذلك من اليوم الخميس.

وقال الحساب الرسمي لوزارة الصحة عبر موقع «تويتر»: «الصحة بالتعاون مع الأكاديمية الصحية بالهيئة السعودية للتخصصات الصحية تعلن فتح بوابة القبول والتسجيل لبرنامج مساعد طبيب أسنان وذلك من اليوم الخميس الموافق ٢٠٢٢/٧/٢١م حتى يوم الجمعة الموافق ٢٠٢٢/٨/٥م»، وللاطلاع على تفاصيل البرنامج والتقديم، اضغط هنا.

شروط الالتحاق بالبرنامج:

– سعودي/ـة الجنسية

– . ليس على رأس العمل

– شهادة بكالوريوس في التخصصات التالية: (أحياء، أحياء دقيقة، تنقية حيوية، فيزياء، كيمياء، كيمياء حيوية).

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– شهادة لغة إنجليزية.

المستندات المطلوبة للقبول:

– شهادة البكالوريوس ومعادلتها من وزارة التعليم والسجل الأكاديمي موضحًا فيه المعدل التراكمي في حال كانت الشهادة صادرة من خارج المملكة.

– السجل الأكاديمي في حال كانت الشهادة لا تحتوي على معلومات المعدل التراكمي

– صورة من أصل شهادة اللغة الإنجليزية.

– في حال كانت الشهادة والسجل الأكاديمي لا يحتويان على رقم الهوية، الرجاء إرفاق ما يثبت حصول المتقدم على الشهادة المرفقة.