بث مباشر .. الأهلي ضد الزمالك في نهائي بطولة كأس مصر

محمد بن مسعود - الدمام - انطلقت منذ قليل مباراة الأهلي والزمالك في قمة الكرة المصرية بنهائي كأس مصر رقم 89، ، في مواجهة لتأكيد الزعامة على البطولة المصرية الأعرق.

ويحتل الأهلي صدارة الأندية المصرية المتوجة بكأس مصر بـ37 لقبا، يليه الزمالك بـ27 لقبا، وبينهم مرتان مناصفة بين الفريقين.

وسيطر الزمالك على بطولة كأس مصر آخر 8 مواسم حيث حقق اللقب 6 مرات، فيما توج به الأهلي مرتين.

وحقق الزمالك الألقاب الستة الأخيرة خارج استاد القاهرة على ملاعب برج العرب، والدفاع الجوي وبتروسبورت والجونة.

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وخسر الزمالك آخر نهائي كأس له على ستاد القاهرة عام 2011 أمام إنبي بنتيجة 2-1، وهو نفس الملعب الذي عانى منه الزمالك في بداية الموسم وطالب بتغييره في مارس الماضي، بعدما غاب عنه الفوز لمدة 82 يوما.

لذلك خوض نهائي الكأس على استاد القاهرة، يمثل “لعنة” سيتعين على الزمالك فكها وتجاوزها.

والتقى الأهلي والزمالك 12 مرة في شهر يوليو بجميع المسابقات، حقق خلالهم المارد الأحمر الانتصار 8 مرات، وتعادلا 4 مواجهات، فيما لم يعرف الأبيض طعم الفوز خلال هذا الشهر، مما يمثل “عقدة يوليو” بالنسبة للزمالك.

المباراة الوحيدة في كأس مصر التي أقيمت خلال شهر يوليو، كانت نهائي الكأس عام 2007، والتي فاز خلالها الأهلي بنتيجة 4-3 بعد مباراة ماراثونية امتدت لركلات الترجيح.