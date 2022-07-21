ولي العهد يتلقى اتصالاً هاتفياً من رئيس روسيا الاتحادية

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس
تلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اتصالاً هاتفياً، اليوم، من فخامة الرئيس فلاديمير بوتين رئيس روسيا الاتحادية.
وجرى خلال الاتصال، بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها في مختلف المجالات، واستعراض أبرز التطورات والمستجدات الإقليمية والدولية والجهود المبذولة بشأنها بما يحقق الأمن والاستقرار.
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