تشمل 4 مناطق.. بدء الأعمال التحضرية لإطلاق المرحلة الثانية من “استمطار السحب”

محمد بن مسعود - الدمام - أعلن المركز الوطني للأرصاد، اليوم الخميس، بدء الأعمال التحضيرية لإطلاق المرحلة الثانية من برنامج استمطار السحب في 4 مناطق.

وقال الحساب الرسمي للمركز الوطني للأرصاد عبر موقع «تويتر»، إن المرحلة الثانية من برنامج استمطار السحب ستكون في الطائف والباحة وعسير وجازان.

وأوضح مركز الأرصاد أهداف برنامج استمطار السحب والتي جاءت كالآتي:

– زيادة الهاطل المطري.

– تحقيق الاستدامة البيئية.

– تخفيف آثار العواصف الترابية.

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– تحسين الصحة العامة.

– زيادة رقعة المساحة الخضراء.

– تخفيف مخاطر التغير المناخي.

ما هي تقنية استمطار السحب؟

تقنية استمطار السحب من التقنيات قديمة العهد، عُرفت للمرة الأولى في القرن السابع عشر. وهي تقنية صناعية تعتمد على التدخل البشري باستخدام مواد مختلفة تعمل كنوى لتكثيف الجليد، بهدف زيادة فاعلية السحب في إنتاج الأمطار.

وتستخدم هذه التقنية على وجه الخصوص في المناخات شديدة الجفاف، حيث يقل معدل هطول الأمطار، ولحث السحب التي تحتوي على كميات كبيرة من بخار الماء، واستثارتها لإسقاط محتوياتها على شكل أمطار وثلوج.