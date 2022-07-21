الأمم المتحدة: توقيع اتفاق بشأن الحبوب الأوكرانية غدا

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات
أعلن مصدر مطلع في الأمم المتحدة أن توقيع اتفاق بشأن قضية الحبوب قد يتم غدا في إسطنبول، ويبدو أن الأطراف قد حلوا القضايا المتبقية
وقال المتحدث: “يبدو أن جميع القضايا المتعلقة بالحبوب قد تم حلها وسيتم توقيع اتفاق في اسطنبول غدا”.
وأعرب الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، لنظيره الروسي فلاديمير بوتين خلال محادثاتهما بطهران في وقت سابق، عن أمله بنجاح مفاوضات تصدير الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود، مشيدا بالموقف الروسي البناء
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