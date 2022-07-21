يلا شوت توداي بث مباشر مصر ضد عمان كأس العرب yalla shoot Today لايف live دون تقطيع اليوم الخميس

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محمد الفلاح - تقام بعد قليل مباراة منتخب مصر الأول لكرة القدم ضد عمان في المباراة الافتتاحية للفريقين في الجولة الأولى من دور المجموعات من المجموعة الرابعة من بطولة كأس العرب لكرة القدم تحت 20 لموسم 2021-2022، والتي تقام في المملكة العربية السعودية.

مصر وعمان

وتنطلق فعاليات مباراة مصر وعمان اليوم في تمام الساعة الثامنة مساءًا بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة، وفي تمام الساعة التاسعة مساءًا بالتوقيت المحلي للمملكة العربية السعودية، وفي تمام الساعة العاشرة مساءًا بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات العربية المتحدة.

وتضم قائمة منتخب مصر كلًا من «محمد عادل أمين - أحمد نادر السيد - كريم أحمد نبيل - مؤمن محمود - عمر فايد - عبدالرحمن رشدان - أحمد رفاعي - عبدالرحمن جودي - إياد العسقلاني - محمود بسيوني - رأفت خليل - أحمد عبدالرحيم - خالد عوض - محمد حمدي - عبداللطيف أبو قورة - ماجد هاني - طارق علاء - أحمد رشدي - عمر الساعي - صلاح باشا - يوسف حسن - محمود أحمد مرسي - أحمد نادر حواش».

بث مباشر مصر وعمان