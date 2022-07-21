اخبار الخليج – إدارة شئون الضباط تنظم دورة تدريبية بعنوان «القائد الاستراتيجي»

محمد بن مسعود - الدمام - تحت رعاية العميد محمد عبدالله الحرم مساعد رئيس الأمن العام لشؤون العمليات والتدريب، اختتمت الدورة التدريبية التي نظمتها إدارة شئون الضباط بالموارد البشرية بالتعاون مع جامعة البحرين بعنوان «القائد الاستراتيجي»، والتي أقيمت بنادي ضباط الأمن العام بمشاركة عدد من مدراء وزارة الداخلية.

وتهدف الدورة لتعزيز قدرات الكوادر القيادية بما يسهم في رفع كفاءة جودة العمل، حيث تضمنت شرحاً لمنظومة الادارة الاستراتيجية، وتفكير القائد الاستراتيجي وأدوات التحليل والتفكير، وأهداف التنمية المستدامة لرؤية مملكة البحرين 2030 والبرنامج الحكومي وارتباطهم بوزارة الداخلية، بالإضافة إلى تطبيقات عملية على صياغة مؤشرات الأداء والخطط التشغيلية، وصياغة الأهداف الاستراتيجية.

وفي ختام الدورة قام مساعد رئيس الأمن العام لشؤون العمليات والتدريب بتوزيع الشهادات على المشاركين، متمنياً لهم مزيداً من التوفيق في حياتهم العملية.