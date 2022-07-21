اخبار الخليج – اتصال هاتفي بين ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ورئيس وزراء دولة إسرائيل

محمد بن مسعود - الدمام - جرى اتصال هاتفي بين صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ومعالي السيد يائير لابيد رئيس وزراء دولة إسرائيل.

وخلال الاتصال تم التأكيد على أهمية تعزيز مسار العلاقات الثنائية بين البلدين، وتنمية أوجه التعاون والتنسيق المشترك في مختلف المجالات، وقد أعرب صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله لمعالي السيد يائير لابيد عن تمنياته له بالتوفيق والنجاح في مهام عمله كرئيساً لوزراء دولة إسرائيل.

كما تم خلال الاتصال مناقشة المواضيع ذات الاهتمام المتبادل وأبرز القضايا على الساحتين الإقليمية والدولية، واستعراض أوجه التعاون المشترك.