أسعار العملات والمعادن والنفط اليوم

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس أصدرت وكالة الأنباء السعودية “واس” النشرة الاقتصادية اليومية لأسعار العملات والمعادن والنفط.

ووفق “النشرة الاقتصادية” بلغ سعر صرف العملات مقابل الدولار عند الساعة 8 مساءً بتوقيت المملكة كالتالي: أسعار العملات: أسعار العملات: الريال السعودي 3.75 .

الدرهم الإماراتي 3.67 .

الدينار البحريني 0.37 .

الريال العماني 0.38 .

الريال القطري 3.64 .

الدينار الكويتي 0.30 .

الجنيه المصري 18.94 .

اليورو 0.98 .

الجنيه الإسترليني 0.83 .

اليوان الصيني 6.76 . أسعار المعادن الثمينة: أسعار المعادن الثمينة: الذهب 1709.6 دولارات أمريكيًا للأوقية.

الفضة 18.685 دولارًا للأوقية.

البلاتينيوم 860.3 دولارًا للأوقية.

البلاديوم 1870.18 دولارًا للأوقية. أسعار النفط: أسعار النفط: برنت 104.34 دولارات أمريكيًا.

نايمكس خفيف 96.65 دولارًا.

نفط الغاز 1019.5 دولاراً.

الغاز الطبيعي 8.012 دولارات.

غاز البروبان 5351 دولارًا. أخبار قد تهمك

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