محمد بن مسعود - الدمام - علق المتحدث الرسمي لجامعة الباحة الدكتور “ساري الزهراني “على مقطع فيديو متداول لإحدى العاملات تقوم بسلوك مشبوه في الساحة الخاصة بقسم الطالبات بمبنى كلية العلوم والآداب في المخواة ، ما أدى لإثارة الشك والريبة وجعل البعض يسميها “ساحرة المخواة”.
وقال الزهراني: تودّ جامعة الباحة التأكيد أنّها قد اتّخذت كافة الإجراءات المعمول بها في كل ما يثير الاشتباه أو الريبة والشّك؛ لمعرفة دوافع ذلك السلوك الذي أقدمت عليه العاملة.
وأشار إلى أنه سيتم رفع التقرير إلى الجهات ذات العلاقة لاتخاذ اللازم.
وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعي تداولوا فيديو يظهر عاملة تقوم بوضع شيء على الأرض غير معلوم .
كانت هذه تفاصيل خبر أول تعليق من جامعة الباحة بشأن مقطع متداول لعاملة تقوم بسلوك مشبوه بإحدى الكليات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.