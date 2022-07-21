أول تعليق من جامعة الباحة بشأن مقطع متداول لعاملة تقوم بسلوك مشبوه بإحدى الكليات

محمد بن مسعود - الدمام - علق المتحدث الرسمي لجامعة الباحة الدكتور “ساري الزهراني “على مقطع فيديو متداول لإحدى العاملات تقوم بسلوك مشبوه في الساحة الخاصة بقسم الطالبات بمبنى كلية العلوم والآداب في المخواة ، ما أدى لإثارة الشك والريبة وجعل البعض يسميها “ساحرة المخواة”.

وقال الزهراني: تودّ جامعة الباحة التأكيد أنّها قد اتّخذت كافة الإجراءات المعمول بها في كل ما يثير الاشتباه أو الريبة والشّك؛ لمعرفة دوافع ذلك السلوك الذي أقدمت عليه العاملة.

وأشار إلى أنه سيتم رفع التقرير إلى الجهات ذات العلاقة لاتخاذ اللازم.

وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعي تداولوا فيديو يظهر عاملة تقوم بوضع شيء على الأرض غير معلوم .