متى ظهرت أعراض “كورونا” على “بايدن”؟ .. طبيب البيت الأبيض يوضح

محمد بن مسعود - الدمام - كشف طبيب جو بايدن المصاب بكوفيد-19، عن الأعراض التي يواجها الرئيس الأمريكي ، بعد ثبات اصابته بفيروس كورونا .

ووفقا لـ “CNN” ، قال منسق فيروس كورونا في البيت الأبيض، “الدكتور أشيش جها”، إن بايدن لم يكن مصابا بالحمى صباح الخميس، موضحا أنه يعاني من سيلان في الأنف وسعال جاف ويشعر ببعض التعب.

وقالت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض، كارين جان بيير، إن بايدن “بدأ بتناول عقار Paxlovid”. موضحة أنه وفقا لإرشادات مركز السيطرة على الأمراض، سوف يعزل في البيت الأبيض.

وتلقى بايدن أول جرعتين من لقاح فايزر/بيونتيك ضد كوفيد-19، قبل تنصيبه في يناير 2021، وأول جرعة معززة تلقاها في سبتمبر وثاني لقاح معزز في 30 مارس.