الكرملين: بوتين والأمير محمد بن سلمان تحدثا هاتفيا وبحثا سوق النفط العالمية

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات
أعلن الكرملين، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بحث مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان هاتفيا وضع سوق النفط العالمي
وقال الكرملين في بيان: “جرى اتصال هاتفي بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان آل سعود، حيث أشاد الجانبان بمستوى العلاقات الودية بين روسيا والسعودية”.
وأضاف البيان وفقا للـ “العربية” أنه تم بحث قضايا التعاون الثنائي. مع التركيز على توسيع العلاقات التجارية والاقتصادية ذات المنفعة المتبادلة، وتم بحث الوضع الحالي في سوق النفط العالمية.
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