مارسيلو غانديني.. من ميكانيكي إلى أشهر مصمم سيارات في العالم

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أقدمت مواقع عالمية متخصصة في السيارات على ترشيح المصمم الإيطالي، مارسيلو غانديني، البالغ من العمر 84 عاماً؛ ليكون أهم وأشهر مصممي السيارات المعاصرين.

وبدأ غانديني الذي قام بتصميم لامبورغيني ميورا حياته بالعمل في مجال صيانة وإصلاح السيارات، ولكنه سرعان ما التفت إلى مجال التصميم، فمن تصميماته: “بوغاتي EB 110، وE12 بي إم دبليو 5-Series” ورينو 5 Turbo”.

كما عمل مستشاراً فنياً لدى كبرى العلامات التجارية، وترأس شركة Nuccio Bertone الإيطالية، وبرع في تصميم أكثر من 45 سيارة عالمية أكسبته شهرة ومكانةً مرموقة في مجال تصميم السيارات.



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Source akhbaar24

