في اتصال هاتفي.. ولي العهد وبوتين يؤكدان أهمية زيادة التعاون في إطار أوبك +

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بحث ولي العهد الأمير محمد بن سلمان مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين هاتفيا وضع سوق النفط العالمي.

وقال الكرملين في بيان اليوم (الخميس) إن ولي العهد والرئيس الروسي أكدا على أهمية زيادة التعاون في إطار أوبك +.

وأضاف أن الزعيمان قدما “تقييما إيجابيا” للعلاقات الثنائية، كما تم مناقشة توسيع العلاقات التجارية والاقتصادية بما يعود بالنفع على البلدين.



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Source akhbaar24

