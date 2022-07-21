وفاة أحد أساطير الكرة في ألمانيا

︎

.



تُوفي أحد أساطير الكرة في دولة ألمانيا، أوفي زيلر، اليوم (الخميس) عن عمر يُناهز الـ 85 سنة.

ويتواجد الألماني زيلر في قائمة الأسطور البرازيلية بيليه لأفضل 125 لاعبًا على قيد الحياة في عام 2004.

ويمتلك زيلر 580 مبارة بقميص هامبورج، كثانِ أكثر اللاعبين تمثيلًا للنادي على مر تاريخه، كما يعد زيلر الهداف التاريخي للنادي برصيد 490 هدفًا.



● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري .

Source akhbaar24

