الجزائر تهزم لبنان بثنائية في كأس العرب للشباب (صور)

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حقق منتخب الجزائر فوزًا صعبا على نظيره اللبناني، مساء اليوم الخميس، بنتيجة 2-1، ضمن منافسات البطولة العربية للشباب.

وسجل هدف الجزائر كل من مسيل أجعودي و ياسين بن حامد، بينما أحرز الهدف الوحيد لمنتخب لبنان عمر بهلوان.

عمر بهلوان.

وجاء تشكيل الجزائر على النحو التالي:

” أسامة عبدالرحمن، ياسين بن حامد، ريان دهيليس، سنان بركاني، أسامة عمر، مسيل أجعودي، حورس رحو، محمد مسعود، حاجي عفاري، مهند توانتي، رضا عيساوي”.

ولعب منتخب لبنان بتشكيل مكون من:

” رامي مجلي، علي الرضا، محمد المهدي، سعد الشوبكي، شادي جوني، علي الفضل، محمد صادق، علي قصاص، أوسكار غنطوس، علي الأكبر، زياد جمال الدين”.

وتضم المجموعة إلى جانب الجزائر ولبنان، منتخب ليبيا.





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Source akhbaar24

