النصر يصل ماربيا الإسبانية لبدء معسكره الإعدادي (صور)

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وصلت بعثة فريق النصر، مساء اليوم (الخميس) إلى دولة إسبانيا؛ حيث ستخوض معسكرًا إعداديًا للموسم الجديد في مدينة ماربيا.
ومن المقرر أن يخوض نادي النصر، خلال المعسكر الخارجي، 4 مباريات تجريبية أمام أندية لاس بالماس ومالاجا وريال سرقسطة والفريق الثاني لنادي قادش.
وسيستمر معسكر نادي النصر في إسبانيا حتى يوم 12 أغسطس المقبل تحت قيادة المدرب الفرنسي رودي جارسيا.
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Source akhbaar24
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