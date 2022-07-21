النصر يصل ماربيا الإسبانية لبدء معسكره الإعدادي (صور)

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وصلت بعثة فريق النصر، مساء اليوم (الخميس) إلى دولة إسبانيا؛ حيث ستخوض معسكرًا إعداديًا للموسم الجديد في مدينة ماربيا.

ومن المقرر أن يخوض نادي النصر، خلال المعسكر الخارجي، 4 مباريات تجريبية أمام أندية لاس بالماس ومالاجا وريال سرقسطة والفريق الثاني لنادي قادش.

وسيستمر معسكر نادي النصر في إسبانيا حتى يوم 12 أغسطس المقبل تحت قيادة المدرب الفرنسي رودي جارسيا.

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Source akhbaar24

