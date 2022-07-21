فوز امرأة من أقلية عرقية برئاسة الهند للمرة الأولى

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اختيرت امرأة من أقلية عرقية، اليوم الخميس، رئيسة جديدة للهند، وهو منصب شرفي إلى حد كبير.
فقد اختار برلمان الهند ومشرعو الولايات، دروبادي مورمو، وهي شخصية بارزة من حزب بهاراتيا جاناتا الحاكم، لتصبح أول رئيسة من قبائل الهند وثاني رئيسة امرأة تتولى المنصب.
ومورمو، 64 عاما، تنحدر من ولاية أوديشا شرقي البلاد، وكانت حاكمة لولاية جهارخند من 2015-2021 وهي من أقلية سانتال العرقية، إحدى أكبر الجماعات القبلية في الهند، وفقا للعربية نت.
فيما بدأت حياتها كمعلمة قبل أن تدخل مجال السياسة وتصبح نائبة مرتين عن حزب رئيس الوزراء ناريندرا مودي. ووالد مورمو وجدها كانا من شيوخ قرية في بايدابوسي في مديرية مايوربهانج في أوديشا.
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Source almnatiq
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