أول صورة لـ”بايدن” عقب إصابته بفيروس كورونا

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بعد ساعات من الإعلان عن إصابته بفيروس كورونا، أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن أنه بخير وعلى رأس عمله.

وأضاف في تغريدة على تويتر مصحوبة بصورة له، “يا رفاق ، أنا بخير. شكرا لاهتمامكم” وتابع قائلاً “اتصلت للتو بالسيناتور كيسي، وعضو الكونغرس كارترايت، والعمدة كوجنيتي (وأبناء عمي في سكرانتون!) لإرسال اعتذاري عن عدم حضور حدث اليوم”.

وكان البيت الأبيض أعلن اليوم الخميس أن الفحوص أثبتت إصابة الرئيس الأميركي بكوفيد-19 وأنه يعاني من أعراض طفيفة وسيواصل العمل لكن من العزل.

وقالت المتحدثة باسمه كارين جان بيير إن بايدن (79 عاما) بدأ في تناول باكسلوفيد المضاد للفيروسات.

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Source almnatiq

