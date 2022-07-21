9 جامعات سعودية جديدة تدخل تصنيف شنغهاي

وتميزت الجامعات السعودية في 11 تخصصاً علمياً، نافست خلالها على مراكز متقدمة، وذلك ضمن أفضل 50 جامعة عالمية، حيث حقّقت الجامعات السعودية مراكز متقدمة، من بينها المركز 15 عالمياً في تخصص علوم وهندسة الطاقة الذي حققته جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية، إضافة إلى تحقيقها المركز 24 عالمياً في تخصص علوم وتقنيات النانو، كما حققت جامعة الملك عبدالعزيز المركز 27 عالمياً في علوم وتقنيات القياس.
وكانت المملكة قد حقّقت الأول عربياً والـ30 عالمياً في مؤشر "نيتشر" لجودة الأبحاث العلمية، كما حلّت 26 جامعة سعودية ضمن قائمة عام 2022م"؛ مقارنة بـ16 جامعة في عام 2018، إلى جانب ارتفاع عدد الجامعات السعودية إلى 16 جامعة في تصنيف QS العالمي للجامعات 2023م مقارنةً بـ9 جامعات في 2019م، كذلك ارتفاع أعداد الجامعات السعودية إلى 22 جامعة في تصنيف "التايمز البريطاني" للجامعات ذات التأثير في أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة للعام 2022، مقارنة بـ3 جامعات سعودية في عام 2019م.
كما شهد تصنيف "التايمز الدولي للجامعات العريقة" للعام 2022 ارتفاع عدد الجامعات السعودية إلى 15 جامعة مقارنة بـ6 جامعات في عام 2019، إضافة إلى ارتفاع عدد الجامعات السعودية الناشئة إلى 12 جامعة في "تصنيف التايمز الدولي للجامعات الناشئة" 2022م مقارنة بـ3 جامعات في عام 2019.
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