إعادة توزيع مكاتب التعليم بمنطقة الرياض

أصدر مدير التعليم بمنطقة الرياض الدكتور حسن محسن خرمي قرارا إداريا بإعادة توزيع مكاتب التعليم بالإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض لتصبح 15 مكتبا تعليما موزعة حسب الخرائط الجغرافية المعتمدة حسب المسميات التالية: مكتب تعليم الملز مكتب تعليم النسيم مكتب تعليم الروضة مكتب تعليم العليا مكتب تعليم المعذر مكتب تعليم العريجاء مكتب تعليم الشفا مكتب تعليم السلي مكتب تعليم قرطبة مكتب تعليم العارض مكتب تعليم الدرعية مكتب تعليم طويق مكتب تعليم المزاحمية وضرما مكتب تعليم ثادق وحريملاء مكتب تعليم رماح وتضمن القرار المبني على توجيه مساعد وزير التعليم المتضمن الموافقة نظاما على الدراسة والتوصيات لعملية التنفيذ المبني على توجيه سعادة وكيل الوزارة، أن تتولى إدارة التخطيط المدرسي إسناد جميع المدارس وفق التوزيع الجغرافي المعتمد لمكاتب التعليم بالإضافة إلى تولي لجنة التشكيلات الإشرافية إعادة توزيع التشكيلات الاشرافية لمكاتب التعليم وفق للضوابط والمعايير كما تضمن القرار تولي أمانة إدارة التعليم إعادة إصدار مديري ومديرات مكاتب التعليم ومساعديهم بحسب المسميات الجديدة بالإضافة يكون لكل مكتب تعليم مدير ومساعد للشؤون التعليمي (بنين وبنات).



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