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جامعة الباحة تكشف تفاصيل ساحرة المخواة

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تدوال مغردون ونشطاء في برامج التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لأحدى العاملات يقال إنها في كلية العلوم والآداب بمحافظة المخواة والتابعة لجامعة المخواة تقوم ببعض الأمور التي تثير الشك والريبة مما جعل البعض يسميها "ساحرة المخواة"، مطالبين في الوقت نفسه بالتدخل العاجل وإلقاء القبض عليها والتحقيق معها لمعرفة أسباب دوافعها للقيام بذلك.

من جهته، أوضح المتحدث الرسمي لجامعة الباحة الدكتور ساري الزهراني لـ"دوت الخليج" أنه عطفًا على ما تمّ تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي، حيال إقدام إحدى عاملات النظافة بسلوك مشبوه في الساحة الخاصة بشطر الطالبات بمبنى كلية العلوم والآداب في المخواة.

وأضاف: تودّ جامعة الباحة التأكيد أنّها قد اتّخذت -في حينه- كافة الإجراءات المعمول بها في كل ما يثير الاشتباه أو الريبة والشّك؛ لمعرفة دوافع ذلك السلوك الذي أقدمت عليه العاملة؛ وذلك تمهيدًا للرفع إلى الجهات ذات العلاقة لاتخاذ ما تراه مناسبًا.


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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