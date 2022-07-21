جامعة الباحة تكشف تفاصيل ساحرة المخواة

من جهته، أوضح المتحدث الرسمي لجامعة الباحة الدكتور ساري الزهراني لـ"دوت الخليج" أنه عطفًا على ما تمّ تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي، حيال إقدام إحدى عاملات النظافة بسلوك مشبوه في الساحة الخاصة بشطر الطالبات بمبنى كلية العلوم والآداب في المخواة.
وأضاف: تودّ جامعة الباحة التأكيد أنّها قد اتّخذت -في حينه- كافة الإجراءات المعمول بها في كل ما يثير الاشتباه أو الريبة والشّك؛ لمعرفة دوافع ذلك السلوك الذي أقدمت عليه العاملة؛ وذلك تمهيدًا للرفع إلى الجهات ذات العلاقة لاتخاذ ما تراه مناسبًا.
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