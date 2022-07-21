شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. ملخص ونتيجة مباراة الجزائر ولبنان في كأس العرب تحت 20 والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - أنتهت أحداث مباراة منتخب الجزائر الأول لكرة القدم ولبنان بفوز الجزائر بهدفين مقابل هدف في المواجهة التي أقيمت اليوم السبت الموافق الواحد والعشرين من شهر يوليو الجارى على ستاد مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية في الجولة الأولى من المجموعة الثالثة من بطولة كأس العرب تحت 20.

ملخص ونتيجة مباراة الجزائر ولبنان

وكانت نتيجة الشوط الأول قد أنتهت على واقع تقدم الجزائر بهدفين دون رد، ومنذ بداية المباراة وضغط لاعبوا الفريقين كثيرًا من أجل احراز الهدف الأول وهدف التقدم واستحوذ الجزائر على معظم مجريات المباراة حتى وصلت الدقيقة الثالثة والعشرين عندما سجل مسيل أجعودي الهدف الأول بتصويبة قوية من داخل منطقة الجزاء.

وبعدها حاول منتخب لبنان من تسجيل الهدف الأول وهدف التعادل والعودة إلى مجريات المباراة، ولكن باتت كل المحاولات بالفشل، حتى وصلت الدقيقة الثانية والاربعين عندما سجل ياسين بن حامد الهدف الثاني لصالح الجزائر من تسديدة قوية تسكن شباك الحارس رامي مجلي لينتهى الشوط الأول على واقع تقدم الجزائر بهدفين دون رد.

ملخص مباراة الجزائر ولبنان