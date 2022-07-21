إصابة 4 يمنيين بصواريخ مرتزقة التحالف في الحديدة

أصيب أربعة مواطنين اليوم بمحافظة الحديدة إثر استهداف سيارة كانوا يستقلونها من قبل مرتزقة التحالف الأمريكي السعودي، في خرق سافر لاتفاق السويد.

وأوضح مصدر أمني بالمحافظة أن مرتزقة التحالف استهدفوا سيارة مواطن بصاروخ موجه في قرية المرير بمنطقة جبل رأس ما أدى إلى إصابة أربعة مواطنين.

وحسب وكالة الانباء اليمنية (سبأ) فقد أدان المصدر استمرار خروقات قوى التحالف لاتفاق السويد والهدنة المعلنة من الأمم المتحدة.