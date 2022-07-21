محمد بن مسعود - الدمام - الميثاق نت: –

أكدت شركة النفط اليمنية أن تحالف التحالف بقيادة أمريكا احتجز سفينة ديزل جديدة، في خرق جديد للهدنة المعلن عنها. أكدت شركة النفط اليمنية أن تحالف التحالف بقيادة أمريكا احتجز سفينة ديزل جديدة، في خرق جديد للهدنة المعلن عنها. وأوضح الناطق الرسمي للشركة عصام المتوكل أن تحالف التحالف بقيادة أمريكا احتجز سفينة الديزل “بي إس إس إنرجي” المحملة بأكثر من 28 ألف طن رغم تفتيشها وحصولها على تصريح دخول من الأمم المتحدة. وندد بصمت الأمم المتحدة التي لم تتخذ أي إجراء إيجابي للحد من القرصنة البحرية لتحالف التحالف .. لافتاً إلى أن استمرار تحالف التحالف بقيادة أمريكا في احتجاز سفن المشتقات النفطية والتي وصلت إلى أربع سفن، يضاعف من معاناة أبناء الشعب اليمني.

كانت هذه تفاصيل خبر 28 الف طن ديزل.. تحالف التحالف يحتجز سفينة جديدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.