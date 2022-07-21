ضبط 4 متسولين بمنطقة القصيم

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_القصيم

واصلت الجهات الأمنية بالأمن العام مهامها بضبط المتسولين في مختلف مناطق المملكة، حيث تم رصد وضبط مقيم تابع لإحدى شركات النظافة من الجنسية البنجلاديشية في القصيم بعد قيامه بالتسول واستعطاف المارة أمام المحلات التجارية.

كما تم ضبط مواطنة تتسول أمام المحلات التجارية، ومخالف باكستاني بعد تسوله داخل أحد المساجد، وضبط مخالفة لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية تتسول داخل أحد المساجد.

وحثّ الأمن العام على الإبلاغ عن المتسولين على الرقم 911 بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و999 في جميع مناطق المملكة، مع التأكيد على أهمية تقديم التبرعات عبر منصات التبرع الرسمية لضمان وصولها إلى مستحقيها.