البرلمان العربي يدين الهجوم على محافظة دهوك بالعراق

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس
دان البرلمان العربي الهجوم على محافظة دهوك بإقليم كردستان بالعراق، وأسفر عن مقتل عدد من المدنيين، وجرح عشرات آخرين، مؤكدًا أن هذا الاعتداء يمثل انتهاكًا صارخًا لجميع المواثيق والأعراف الدولية، وانتهاكًا سافراً لسيادة العراق .
وشدد البرلمان العربي في بيان له اليوم على تضامنه ودعمه الكامل لجمهورية العراق في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية مواطنيها وأراضيها والدفاع عن سيادتها، مطالبًا بالتوقف عن هذه الأعمال العدائية واحترام سيادة جمهورية العراق على كامل أراضيها.
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