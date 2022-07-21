الكويت تعرب عن إدانتها واستنكارها للهجوم الذي استهدف منتجعا بإقليم كردستان العراق

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس

أعربت دولة الكويت اليوم عن إدانتها واستنكارها للهجوم الذي استهدف منتجعا في محافظة دهوك بإقليم كردستان في جمهورية العراق وأسفر عن مقتل وإصابة عدد من الأشخاص.

وذكرت وزارة الخارجية الكويتية في بيان لها أن هذا الاعتداء يمثل انتهاكا صارخا لسيادة العراق وللقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة والأعراف والمواثيق الدولية، مؤكدة تضامن دولة الكويت مع العراق وتأييده في كل ما يتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنه واستقراره وسيادته.

وتقدمت بتعازي دولة الكويت إلى جمهورية العراق حكومة وشعبا وإلى أسر الضحايا وتمنياتها للمصابين بالشفاء العاجل.