المملكة تدين وتستنكر الهجوم الذي استهدف محافظة دهوك شمال العراق

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس أعربت وزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية السعودية واستنكارها للهجوم الذي تعرضت له جمهورية العراق الشقيقة، واستهدف محافظة دهوك شمال العراق. وأكدت المملكة وقوفها التام إلى جانب حكومة العراق الشقيق، في مواجهة التحديات التي تهدد أمنه وسيادته وسلامة أراضيه. أخبار قد تهمك

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