شكرا لقرائتكم خبر عن بعد قرار سيبولدي.. الأهلي يقرر رحيل لاعبه المحترف والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشفت تقارير صحفية سعودية اليوم، عن استقرار نادي أهلي جدة برئاسة ماجد النفيعي، على رحيل لاعب الفريق المحترف خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وأكدت صحيفة "سبورت 24 السعودية"، أن إدارة النادي الأهلي اجتمعت مع الأوروجوياني روبرت سيبولدي المدير الفني للفريق، لمناقشة مستقبل فيليب براداريتش لاعب الفريق، بالموسم الجديد.

سيبولدي يمنح الأهلي الموافقة على رحيل براداريتش

وأضافت الصحيفة: "أهلي جدة بالاتفاق مع سيبولدي، قرر عدم استمرار المحترف الكرواتي بصفوفه، والاستقرار على خروجه بالميركاتو الصيفي".

وتابعت: "إدارة النادي لا تُمانع بيع عقد اللاعب أو إعارته لأحد الأندية خلال الانتقالات الصيفية الجارية، خاصةً أنه يتبقى موسم في عقده، ولعب موسم مع الفريق منذ انتقاله من صفوف كالياري الإيطالي للفريق السعودي".

براداريتش يستقر على العودة للدوري الإيطالي

وكان الإيطالي ألفريدو بيديولا الصحفي الموثوق، أكد في وقت سابق عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أن براداريتش، بات على أعتاب مغادرة الفريق الأول لكرة القدم في الأهلي صيف 2022.

وتابع: "قرار اللاعب بالمغادرة يأتي بعد الهبوط إلى دوري الدرجة الأولى، وهو قريب من العودة مرة أخرى إلى منافسات الدوري الإيطالي، بالتحديد مع نادي ساليرنيتانا، بالموسم المقبل".

الأهلي يفقد نجومه بعد الهبوط للدرجة الأولى

ويستمر مسلسل المغادرين عن النادي الأهلي بعد الهبوط للدرجة الأولى، حيث رحل كل من البرازيليين دانكلير بيريرا وكارلوس إدواردو، إلى جانب عبد الله حسون إلى ضمك، ونوح الموسى وحسين المقهوي إلى الفتح، مع اقتراب علي الأسمري، عبد الرحمن غريب، محمد الربيعي، محمد مجرشي، والمقدوني إزجان اليوسكي، من الرحيل.

أهلي جدة يخوض منافسات الدرجة الأولى لأول مرة

ومن المقرر أن يلعب الراقي ضمن منافسات دوري الدرجة الأولى السعودي، بالموسم الجديد بعدما هبط لأول مرة في تاريخه.