شكرا لقرائتكم خبر عن مقابل 87 مليون ريال.. الهلال يوافق على رحيل لاعبه وتحديد ناديه الجديد والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشفت تقارير صحفية، أن نادي الهلال السعودي برئاسة فهد بن نافل، وافق على رحيل نجم الفريق الأول لكرة القدم، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ويضغط البرازيلي ماتيوس بيريرا لاعب الهلال، على إدارة ناديه للرحيل بعد موسم واحد قضاه مع الفريق، بعد التعاقد معه من صفوف ويست بروميتش الإنجليزي، مقابل 90 مليون ريال سعودي.

الهلال يتفق مع بوتافوجو لرحيل بيريرا

وأعلن الإعلامي رودي جاليتي، عن اقتراب بيريرا، من الانتقال إلى الفريق الأول لكرة القدم بنادي بوتافوجو البرازيلي، بعد الاتفاق على كافة بنوده الشخصية.

وكتب جاليتي عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أن المفاوضات بين الهلال وبوتافوجو، تقدمت للغاية، خلال الساعات القليلة الماضية.

وتابع: "الزعيم الهلالي يتمسك بالحصول على مبلغ 23 مليون يورو، أي ما يعادل نحو 87 مليون ريال سعودي، من العملاق البرازيلي، للاستغناء عن بيريرا، وبات الاتفاق شبه رسمي.

والد بيريرا يؤكد رحيله

وكان والد بيريرا، أكد في وقت سابق، على رحيل نجله عن صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، والتوجه إلى بوتافوجو البرازيلي، بالموسم الجديد.

بيريرا يحذف صوره مع الهلال من انستجرام

وكان بيريرا، حذف من حسابه الرسمي على "إنستجرام"، كل الصور التي تخص الهلال، سواء وهو يرتدي القميص أو يحتفل مع زملائه بالألقاب والبطولات، ليؤكد رحيله.

وظهر والد اللاعب البرازيلي، عبر مقطع فيديو نشرته شبكة "VIVA SPORT البرازيلية"، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، حيث أكد على اقتراب رحيل نجله.

والد بيريرا يكشف عن فريقه الجديد

وتابع والد بيريرا: "سيأتي إلى بوتافوجو، اقترب، اقترب كثيرًا، تقريبًا وصل، فقط يتبقى القليل"، في إشارة منه لاتمام نجله الانتقال إلى فريقه الجديد.