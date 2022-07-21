شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل.. النصر مُهدد بالغرامات الضخمة بسبب فيتوريا والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - ينتظر مجلس إدارة نادي النصر السعودي برئاسة مسلي آل معمر، قرار المحكمة الرياضية الدولية "كاس"، في أزمة البرتغالي روي فيتوريا مدرب الفريق السابق والمنتخب المصري الحالي، ضد العالمي.

وكان فيتوريا قدم شكوى ضد نادي النصر السعودي، من أجل الحصول على زيادة في أمواله المحكوم بها لصالحه من نادي النصر، والبالغة 18 مليون ريال سعودي، على خلفية رحيله.

فيتوريا ينتظر حكم ضد النصر



وأكد الخبير القانوني أحمد الشيخي، عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، أن كاس سوف تحسم قريبًا جدًا قضية فيتوريا الذي طالب بزيادة كبيرة جدًا للمبلغ المحكوم به وهو مبلغ 18 مليون ريال.

وتابع: "راتبه مع النصر كان 2.5 مليون ريال شهريًا، وفور مغادرته إلى روسيا، انخفض بأكثر من 52% منذ عام 2020 وحتى اللحظة، ما زال يحتسب على النصر مبلغ 75 ألف وهي تتكرر شهريًا كغرامة".



فيتوريا يتولى تدريب منتخب مصر

ووقع فيتوريا مؤخرًا عقود تدريب المنتخب المصري الأول، لمدة 4 مواسم، على أن يحصل على مبلغ 2 مليون دولار و400 ألف سنويًا، على أن يصطحب 4 مساعدين من بينهم مدربا لحراس المرمى، بعدما رفض استمرار عصام الحضري في منصبه.

جهاز فيتوريا لتدريب منتخب مصر



ومن المنتظر أن يضم فيتوريا ضمن جهازه الفني، 4 مساعدين أجانب، هم: "أرنالدو تيكسيرا (مدرب عام)، وسيرجيو بوتيلهو (مدرب مساعد)، ولويس ستيفس (مدرب حراس المرمى)، ووالتر دياس (محلل أداء ومخطط أحمال)".