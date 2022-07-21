حقيقة تدهور الحالة الصحية لبوتين

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_وكالات
أكد “الكرملين” اليوم الخميس أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بصحة جيدة، نافيا الشائعات المتداولة حول معاناته مشاكل صحية.
وأوضح المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف في إفادته اليومية أن كل شيء على ما يرام فيما يتعلق بصحة الرئيس، لافتاً إلى أن خبراء الإعلام الأوكرانيين والأمريكيين والبريطانيين نشروا أنباء زائفة عديدة عن صحة الرئيس في الشهور الماضية، وهي جميعها “تقارير زائفة”.
وكان بوتين قد تعرض للسعال خلال ظهور علني له أمس الأربعاء، ونقلت وكالة أنباء إنترفاكس عنه قوله إنه أصيب بنزلة برد خفيفة خلال زيارته الأخيرة إلى إيران.
ونقل عن بوتين قوله: “كان الجو حارا جدا في طهران أمس.. درجة الحرارة تجاوزت 38 مئوية، وكان مكيف الهواء قويا جدا هناك، لذلك أعتذر”.
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