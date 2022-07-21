البيت الأبيض يعلن إصابة بايدن بفيروس “كورونا”

محمد بن مسعود - الدمام - أعلن البيت الأبيض منذ قليل إصابة الرئيس الأمريكي جو بايدن بفيروس كورونا المستجد” كوفيد 19″. وأوضح البيت الأبيض أن بايدن يعاني من أعراض خفيفة بعد إصابته بكورونا . وأضاف أنه سيتم عزل بايدن بعد إصابته بكورونا وسيعمل عن بعد. وأكد البيت الأبيض: سنتابع حالة كل من خالط بايدن خلال الأيام الماضية أخبار قد تهمك

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