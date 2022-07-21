شاهد.. ضابط أمريكي يعتدي بوحشية على فتاة من أصول أفريقية أثناء احتجازها

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات
نشرت شرطة مقاطعة نيوكاسل بولاية ديلاوير الأمريكية مقطع فيديو يوثق اعتداء شرطي على فتاة سوداء داخل أحد أقسام الشرطة بوحشية أثناء احتجازها.
وحُكم على الضابط الأمريكي، مايكل كارنيفال، الذي اعترف بالذنب في جريمة سحل فتاة سمراء تبلغ من العمر 16 عامًا بالسجن لمدة عام.
وأكدت شرطة مقاطعة نيوكاسل، أن الضابط الأمريكي لن يخدم مجددا في مؤسسات إنفاذ القانون.
وقالت الشرطة في بيان، إن “الضابط مايكل كارنيفال أقر باعتدائه على الفتاة، كما أنه لن يخدم مجددًا في مؤسسات إنفاذ القانون”.
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