“الأرصاد” تكشف أعلى المناطق تسجيلاً لدرجات الحرارة في المملكة اليوم

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض سجلت منطقتا الأحساء وحفر الباطن، اليوم الخميس، أعلى درجات الحرارة؛ حيث وصلت الحرارة في كل من المدينتين إلى 47 درجة مئوية كما سجلت كلًا من الدمام ورفحاء 46 درجة مئوية. وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم أن يستمر ظهور السحب الرعدية الممطرة على مناطق نجران، وجازان وعسير، والباحة، قد تمتد إلى مرتفعات مكة المكرمة وكذلك الأجزاء الجنوبية من المنطقة الشرقية (الربع الخالي) والأجزاء الجنوبية من منطقة الرياض (وادي الدواسر)، يصاحب ذلك نشاط في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية، ولا يستبعد ظهور العوالق الترابية والأتربة المثارة على أجزاء من منطقتي الشرقية والرياض، ويستمر الطقس شديد الحرارة على أجزاء من تلك المناطق. وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر غربية إلى شمالية غربية بسرعة 25-45 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط وجنوبية غربية إلى غربية تتحول تدريجيًّا إلى شمالية غربية بسرعة 25-45 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف. أخبار قد تهمك وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 15-30كم/ساعة وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.

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