تنبيه عاجل من “التعليم” للمعلمين قبل بداية العام الدراسي الجديد

محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت وزارة التعليم عن حركة النقل الخارجي لشاغلي الوظائف التعليمية من المعلمين والمعلمات يوم الأحد، للعام الدراسي القادم.

وبيّنت الوزارة أن تقديم الاعتراض على نتائج الحركة إلكترونياً سيكون لمدة ثلاثة أيام (الأحد، الإثنين، الثلاثاء) القادمة، ممن لديهم مبررات يعتقد أنها أثرت على إجراءات النقل أو المفاضلة بين المتقدمين.

وأفادت بأن النتيجة النهائية تعتمد من قبل الوزارة (الأربعاء) ما بعد القادم، ومن جهتها ستستقبل إدارات التعليم، اعتباراً من (الأحد) القادم طلبات النقل الداخلي للمعلمين والمعلمات، وذلك عبر نظام «فارس» الإلكتروني.

وأوضحت الوزارة أن الراغبين في النقل ستتاح لهم تحديد القطاعات والمدارس، وفقاً للاحتياج الذي حددته إدارات شؤون المعلمين بالإدارات التعليمية.

والجدير بالذكر أن ذلك جاء لضمان البداية الجادة للعام الدراسي الجديد، الذي سينطلق في الأول من شهر صفر عام 1444، على أن تكون مباشرة جميع المنقولين في الحركتين الخارجية والداخلية مع عودة المعلمين والمعلمات في الأول من شهر صفر.