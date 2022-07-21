دراسة طبية: ابتعد عن شرب القهوة فوراً.. في هذه الحالة

محمد بن مسعود - الدمام - وجدت دراسة نشرت مؤخرا أن تناول القهوة قبل التسوق مرتبط بإنفاق الناس وقد يؤدي إلى زيادة الإنفاق.

أما التأثير الأقوى لتناول القهوة على التسوق، فكان، بحسب العلماء، على منتجات مثل الشموع المعطرة والعطور ومواد الديكور.

وقيمت الدراسة، التي نُشرت في مجلة التسويق، كيفية تأثير الكافيين على إنفاق المستهلك، وما إذا كان العملاء عرضة لعمليات الشراء المندفعة بعد تناول القهوة أو الشاي أو الصودا في متاجر البيع بالتجزئة أو وكلاء السيارات.

وقال علماء، بمن فيهم علماء من جامعة جنوب فلوريدا في الولايات المتحدة، إن فهم كيفية تأثير تناول القهوة على الإنفاق أمر مهم لأن الكافيين هو أحد أقوى المنشطات القانونية والمتاحة على نطاق واسع.

ووجدت الدراسة أن تناول مشروب يحتوي على الكافيين قبل التسوق يؤدي إلى شراء المزيد من العناصر في المتجر وزيادة الإنفاق.

ووجدت الدراسة على أن تأثير القهوة كان أقوى بالنسبة للمنتجات “عالية المتعة”، مثل الشموع المعطرة والعطور ومواد الديكور والتدليك، في حين كان أضعف على المنتجات “منخفضة المتعة”، مثل أجهزة الكمبيوتر المحمولة وأدوات المطبخ وسلال التخزين.