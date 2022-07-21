حزمة العقوبات الأوروبية السابعة ضد روسيا تدخل حيز التنفيز

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات

أعلن الاتحاد الأوروبي اليوم، أن حزمة العقوبات الأوروبية السابعة ضد روسيا دخلت حيز التنفيذ.

وأوضح أنه قرر وبشكل كامل، حظر استيراد الذهب والمجوهرات من روسيا، ويعتبر الذهب الروسي من أهم صادرات موسكو بعد الطاقة، وذلك للحد من قدرتها على تمويل عدوانها على أوكرانيا.

وأكد الاتحاد الأوروبي، أنه شدد أيضًا على حظر تصدير التكنولوجيا إلى روسيا، وأنه استثنى المنتجات الزراعية والأسمدة الروسية من العقوبات، والمعاملات البنكية الخاصة بمنتجات الزراعة والأسمدة.

وكشفت مفوضية الاتحاد الأوروبي، أنها اقترحت خفضًا إلزاميًا في استخدام الغاز في حالة حدوث أزمة على مستوى الاتحاد الأوروبي، مؤكدة أن روسيا تبتز أوروبا باستخدام الطاقة كسلاح.

فيما أشارت رئيسة مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي، إلى أنها أخبرت وزير الخارجية بلينكن أن الكونجرس سيصنف روسيا دولة راعية للإرهاب إذا لم تتخذ إدارة الرئيس بايدن ذلك القرار.

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من ناحيته، أكد الكرملين، أن موسكو ترفض رفضًا قاطعًا الاتهامات الموجهة لها باستخدام مسألة تصدير الغاز أداة للابتزاز السياسي، مشيرًا إلى أن الصعوبات التقنية المرتبطة بتصدير الغاز الروسي سببها العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي.