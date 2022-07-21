︎ .

كشفت تقارير صحفية برتغالية عن حصول إدارة نادي الأهلي برئاسة ماجد النفيعي على موافقة حارس مرمى سبورتنج لشبونة ، البرازيلي رينان ريبيرو على التوقيع النادي . وانتهت علاقة ريبيرو مع نادي سبورتنج لشبونة البرتغالي بنهاية عقده هذا الموسم، وسيكون انتقاله إلى الأهلي في صفقة انتقال حر. وأوضحت صحيفة “ريكورد” البرتغالية الصفقة، أن رينان ريبيرو أنهى بالفعل عقده مع سبورتنج، وستكون وجهة الحارس الجديدة، النادي الأهلي السعودي”. وأشارت إلى أن الأهلي لا يزال يتفاوض مع الحارس البرازيلي بالفعل على شروط العقد، رغم بعض المشكلات البيروقراطية التي لا يزال يتعين التغلب عليها، بعدها سيكون اللاعب قريبًا من التوقيع مع ناديه الجديد. ● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري . Source akhbaar24





كانت هذه تفاصيل خبر الأهلي يحصل على موافقة حارس سبورتنج لشبونة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على واتس المملكة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.