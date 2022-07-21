وظائف شاغرة لدى مؤسسة البريد.. رابط التقديم

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أعلنت مؤسسة البريد السعودي عن توفر 10 وظائف إدارية وتقنية شاغرة لحملة الشهادة الجامعية بالرياض، وذلك عبر موقعها الرسمي لخدمات التوظيف. وأوضحت المؤسسة المسميات الوظيفية المطلوبة وهي : 1- مدير مخاطر الأمن السيبراني. 2- مدير عمليات الأمن السيبراني. 3- مدير حوكمة الأمن السيبراني. 4- مدير شؤون الأمن السيبراني. 5- مدير مكتب إدارة البيانات. 6- مدير شؤون الشراكات الإستراتيجية. 7- أخصائي الفعاليات الخارجية. 8- أخصائي أول ذكاء الأعمال. 9- منسق أول لأمانات مجلس الإدارة (لا تشترط خبرة). 10- مسؤول أول تنفيذ الإستراتيجية (خبرة سنة). وأشارت إلى أن التقديم متاحا من الآن وذلك من خلال الموقع (أضغط هـــــــــــنا ) ● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري . Source almnatiq





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