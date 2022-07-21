“الوطني للتعليم الإلكتروني” ينوه بالتأكد من ترخيص برامج التعليم والتدريب الإلكتروني قبل التسجيل بها

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نوه المركز الوطني للتعليم الإلكتروني المستفيدين بأهمية التأكد من ترخيص البرامج التعليمية والتدريبية الإلكتروني لديه، عن بعد أو مدمجة، قبل التسجيل بها والتي تبلغ 705 جهات وبرامج.
وأوضح أنه يمكن الاطلاع على الجهات والبرامج عبر الموقع الإلكتروني للمركز؛ حرصاً منه على تلقي المستفيد خدمات تعليمية وتدريبية إلكترونية موثوقة وبأعلى معايير الجودة.
ودعا المركز الجهات المُقدِّمة للبرامج والتدريب الإلكتروني التي لم ترخص برامجها بالمبادرة لاستيفاء متطلبات التراخيص، المتاحة عبر منصة إلكترونية تفاعلية تُعنى بتسهيل الإجراءات.
وأتاح المركز ذلك لكافة المؤسسات التعليمية والأكاديمية والتدريبية الحكومية والخاصة؛ لضمان جودة التعليم والتدريب الإلكتروني وتعزيز الثقة في برامجه ومخرجاته، ورفع كفاءة القطاع في المملكة.
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Source akhbaar24
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