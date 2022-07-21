دبي: القبض على المتشاجرين في المقطع المنتشر عبر منصات التواصل الاجتماعي

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ألقت القيادة العامة لشرطة دبي القبض على مجموعة من الأشخاص يحملون الجنسية الأفريقية في مقار سكنهم في ساعات متأخرة من الليل، بالتزامن مع عمليات مماثلة في إمارات أخرى، وذلك بعد تداول مقطع مصور على منصات تطبيقات التواصل الاجتماعي، يُظهر تبادل هؤلاء الأشخاص الاعتداء بالسلاح الأبيض، وإلحاقهم الضرر في ممتلكات الغير. وسيتم تحويلهم للنيابة العامة.

وحذرت شرطة دبي من ممارسة هذه السلوكيات الخطيرة، والتي تمس بأمن وسلامة المجتمعات.وناشدت القيادة العامة لشرطة دبي أفراد المجتمع عند رصد ظواهر سلبية، الإبلاغ عنها في خدمة “عين الشرطة”، في تطبيق شرطة دبي على الهواتف الذكية، أو الاتصال على رقم النجدة 999، للإبلاغ عن مثل هذه السلوكيات.

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