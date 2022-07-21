المبعوث الأممي لليمن: نعمل على تمديد الهدنة لما بعد 2 أغسطس

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المناطق_وكالات

كثَّفَ المبعوث الأممي الخاص هانس غروندبرغ اتصالاته مع الأطراف دعماً لتنفيذ جميع بنود الهدنة واستكشافاً لفرص توسيع نطاقها وتمديد أجَلِها لما بعد 2 أغسطس. وقال غروندبرغ “إن تمديد الهدنه وتوسيع نطاقها ستزيد من الفوائد التي تعود على الشعب اليمني، كما ستوفر منصة لبناء مزيد من الثقة بين الأطراف، والبدء في نقاشات جادة حول الأولويات الاقتصادية مثل الإيرادات والرواتب، والأولويات الأمنية بما فيها وقف إطلاق النار. والهدف في نهاية المطاف هو المضي قدماً نحو تسوية سياسية تُنهي النزاع بشكل شامل.

واشار غروندبرغ الى أنه بفضل إستمرار إلتزام الأطراف، فإن الهدنة صمدت الى حد كبير لقرابة الأربعة أشهر، مما تمثل واحدة من أطول فترات الهدوء النسبي بعد أكثر من سبع سنوات من النزاع المستمر، انخفض خلالها العدد الإجمالي للضحايا بين المدنيين مقارنة بأعدادهم قبل الهدنة.

وأضاف: قدم كلا من الأطراف، في بداية المفاوضات، مقترحات لفتح طرق في تعز ومحافظات اخرى، وهو مؤشر إيجابي على استعدادهما للانخراط في المحادثات. وتضمن أحدث اقتراح للأمم المتحدة ثلاثة طرق قدمها ميليشيا الحوثي وطريق دعا إليه المجتمع المدني. قبلت الحكومة اليمينة هذا الاقتراح لكن ميليشيا الحوثي لم تقبله. كما أعلن الأطراف مؤخراً عن عزمهما فتح بعض الطرق من جانب واحد.

وقال غروندبرغ “ان الإجراءات المتخذة من جانب واحد وحدها لا تكفي لضمان عبور آمن ومستدام للمدنيين على طول الطرق التي تعبر خطوط المواجهة وتقع تحت سيطرة الأطراف المختلفة. ان الأطراف بحاجة إلى التفاوض والتنسيق والتواصل مع بعضها البعض. لن نتوقف عن سعينا وبذل الجهود لتقريب وجهات النظر بين الأطراف للتوصل إلى اتفاق لفتح طرق رئيسية بشكل مستدام وآمن في تعز ومحافظات أخرى. ستكون هذه أولوية الفترة الحالية للهدنة وأي تمديد لها في المستقبل.”

وفي إطار الهدنة، اتفق الأطراف على رحلتين تجاريتين أسبوعياً بين صنعاء وعمّان والقاهرة، بإجمالي 36 رحلة خلال فترة الأربعة أشهر. تم تشغيل 20 رحلة ذهاباً وإياباً حتى الآن بين صنعاء وعّمان، ورحلة واحدة ذهاباً وإياباً بين صنعاء والقاهرة اقلت جميعها ما يزيد عن 8000 مسافر. ويعمل مكتب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة الى اليمن على دراسة خيارات ربط مطار صنعاء بمزيد من الوجهات ضمن تمديد الهدنة الى ما بعد 2 أغسطس.

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Source almnatiq

