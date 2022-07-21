مكافحة المخدرات تطيح بمقيم هندي بحوزته 33 كيلوجراماً من “القات” المخدر

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أطاحت المديرية العامة لمكافحة المخدرات، بمقيم من الجنسية الهندية بمنطقة عسير، بحوزته 33 كيلوجراماً من “القات” المخدر. وأوضحت مديرية مكافحة المخدرات، أنه جرى إيقاف المقيم، واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.

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