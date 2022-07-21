رسميًا..”العدالة” يضم البرازيلي إديسون فيليب (فيديو)

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إعلن نادي العدالة، إتمام مجلس إدارته إجراءات التعاقد مع لاعب خط الوسط البرازيلي إديسون فيليب. وسبق ولعب البرازيلي إديسون فيليب بصفوف نادي القادسية قبل أن يرحل في الموسم الماضي لنادي أتليتيكو جويانيينسي في الدوري البرازيلي الممتاز. ويُعد البرازيلي فيليب الصفقة السابعة لنادي العدالة خلال الانتقالات الصيفية الجارية؛ إذ يعمل النادي على دعم صفوفه تحضيرًا للموسم الجديد. ● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري . Source akhbaar24





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