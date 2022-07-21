“جيمس ويب” يرصد أقدم مجرة في الكون

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المناطق_وكالات
اكتشف تلسكوب “جيمس ويب” التابع لوكالة الفضاء الأميركية “ناسا” مجرة عمرها 13.5 مليار عام، مما يجعلها الأقدم في الكون حتى الآن.
وقالت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية إن المجرة، المسماة GLASS-z13 (GN-z13)، تشكلت بعد 300 مليون سنة من “الانفجار العظيم”، الذي حدث قبل 13.8 مليار سنة.
وكانت المجرة حاملة الرقم القياسي السابق هي GN-z11، وقد جرى اكتشافها بواسطة تلسكوب هابل في عام 2015، ويعود تاريخها إلى 400 مليون سنة بعد “ولادة الكون”، وتبدو مثل بقعة حمراء بقلب أبيض.
وذكر المصدر أن المجرة GLASS-z13 تم العثور عليها باستخدام أداة كاميرا الأشعة تحت الحمراء (NIRCam)، القادرة على اكتشاف الضوء القادم من أقدم النجوم والمجرات.
ويستخدم تلسكوب “جيمس ويب” نطاقا واسعا من ضوء الأشعة تحت الحمراء “لرؤية الزمن الماضي”، حسب “ديلي ميل”، ويتم ذلك من خلال تحليل الوقت الذي يستغرقه الضوء للانتقال عبر الفضاء.
ووجد علماء في مركز هارفارد وسميثسونيان للفيزياء الفلكية في ماساتشوستس أن قطر “GN-z13” يبلغ نحو 1600 سنة ضوئية، مما يجعلها “مجرة صغيرة جدا”، مقارنة مع مجرتنا، درب التبانة، التي يناهز قطرها الـ100 ألف سنة ضوئية.
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Source almnatiq
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