شكرا لقرائتكم خبر عن مفاجأة.. الاتحاد يقلب الطاولة على النصر في قضية حمدالله والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشفت تقارير صحفية، أن نادي الاتحاد برئاسة أنمار الحائلي، قلب الطاولة ضد نادي النصر برئاسة مسلي آل معمر، في قضية المغربي عبدالرازق حمد الله لاعب العالمي السابق والعميد الحالي.

وأفادت التقارير الصحفية، أن نادي الاتحاد هو من بدأ في تصعيد الأمور أكثر ضد نادي النصر، على خلفية التوقيع مع حمد لله بعد رحيله عن فريقه.

النصر يعلن فسخ عقد حمد الله بسبب سلوكياته والاتحاد يضمه

ورحل حمد الله عن النصر في نوفمبر 2021، بقرار من إدارة العالمي الذي قرر فسخ عقده، بحجة سلوكياته المشينة، لينضم بعد ذلك إلى الاتحاد، في يناير 2022 ويستمر حتى الآن.

وكان نادي النصر، قام بتقديم تسجيلات صوتية، إلى "فيفا" ولجنة الاحتراف بالاتحاد السعودي لكرة القدم، تزعم بوجود تآمر، لرحيل اللاعب عن العالمي، والانضمام إلى قلعة العميد.

الاتحاد يطالب باتخاذ إجراءات صارمة ضد رئيس النصر

وأكدت صحيفة "المدينة السعودية"، أن الاتحاد لم يقف مكتوفي الأيدي أمام النصر، ليقرر العميد رفع شكوى أمام الجهات المختصة، ضد مجلس إدارة نادي النصر، بشأن كيفية حصولهم على تسجيلات هاتفية، مصونة بسرية الاتصالات.

وتابعت: "اتحاد جدة في شكواه، شدد على أن الوصول إلى هذه التسجيلات الصوتية، يتطلب إذنًا من جهات رسمية، وهو ما لم يقم به النصر ومسؤوليه، لتطالب باتخاذ الإجراءات القانونية، ضد مسؤولي النصرء بسبب انتهاك سرية الاتصالات، والحصول على تسجيلات صوتية، بشكل مخالف، ودون الحصول على أي أذونات مسبقة".