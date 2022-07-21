شكرا لقرائتكم خبر عن هاني زادة يتحرك من جديد ضد مرتضى منصور ويطالب بزوال عضويته والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - لاتزال الأزمات قائمة بين هاني زادة عضو مجلس إدارة نادي الزمالك السابق، والمستشار مرتضى منصور رئيس النادي الحالي.

واتخذ هاني زادة قرارا ناريا برفع دعوى قاضئية ضد مرتضى منصور عن طريق محاميه الذي قام بتوكيله وهو طارق جميل سعيد، من أجل زوال عضوية مرتضى منصور رئيس النادي الأبيض.

ويأتي ذلك بعد الحكم الذي حصل عليه محمود الخطيب رئيس النادي الأحمر ضد مرتضى منصور في الأيام الماضية.

ويستند المحامي طارق جميل سعيد على المادة 41 من اللائحة الاسترشادية التي تحكم الزمالك الآن والتي تنص على زوال عضوية أعضاء مجلس الإدارة بصدور حكم نهائي ضدهم.

وكانت قد قامت الجهة التي تعد بمثابة المحكمة الرياضية المصرية بإصدار قرارا بأن لائحة الزمالك الخاصة شابها بالعوار ليتم إدارج لائحة استرشادية للناد والتي خاض رئيس الزمالك الانتخابات الماضية من خلالها.