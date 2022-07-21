وفقاً للهوية المحلية والطراز السلماني.. المسار الرياضي أطول منتزه بالعالم

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض

أعلن مجلس إدارة مؤسسة المسار الرياضي برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد -حفظه الله- اليوم، عن إطلاق الكود العمراني للمسار الرياضي كلائحة تنظيمية عصرية للمناطق الواقعة على طريق الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز تسهم في تحقيق بيئة حضرية مستدامة تعزز من جودة الحياة وتعكس أصالة مدينة الرياض وفقاً للهوية المحلية والطراز السلماني.

أهداف الكود العمراني

ومن المقرر أن يصبح المسار الرياضي “أطول منتزه طولي” في العالم بمسافة تتجاوز 135 كم، ويضم مسارات للمشاة والدراجات الهوائية والخيول، بالإضافة إلى العديد من المرافق الرياضية المتنوعة.

ويهدف الكود العمراني للمسار الرياضي إلى تحقيق التكامل في الطراز المعماري المحيط بالمشروع وتحسين جودة الحياة لجميع أفراد المجتمع. كما يسهم تطبيق الكود العمراني للمسار الرياضي في توفير أنماط تطوير متنوعة تعزز فرص الاستثمار.

امتداد للطراز السلماني

ويعد الكود العمراني للمسار الرياضي امتداد للطراز السلماني, وهو طراز معماري وعمراني متميز يمكن رصد بدء تشكله برصد الجهود والتوجيهات الشخصية من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز. ومن مميزات هذا الطراز حيويته ومرونته وعدم ثباته بعناصر ومفردات محددة.

ويؤكد استناد الكود العمراني للمسار الرياضي على مبادئ العمارة السلمانية يؤكد الاعتزاز بالهوية السعودية والتي تعد أحد مرتكزات رؤية 2030 بقيادة سمو ولي العهد بهدف إبراز الموروث الثقافي والفني والإنساني الذي تزخر به المملكة إلى العالم.

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ويقدم الكود العمراني للمسار الرياضي لائحة تنظيمية عصرية توفر معايير جيدة للتصميم الهندسي ودليلاً مرجعياً معمارياً للحاضر والمستقبل.

ويلتزم الملاك والمطورون بتطبيق الكود العمراني على أعمال الإنشاء والترميم للعقارات والشوارع والساحات العامة الواقعة على طريق الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز والمناطق المحيطة بالمشروع.